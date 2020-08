Võsu rahva meenutused Georg Otsast jäädvustati filmina

Georg Otsa seotus Võsuga tuleb endiselt paljudele üllatusena. Sellepärast on film kohalikele väga oluline. “See on meie kultuuriline rikkus,” kommenteeriti saalist ning kerge kahin käis läbi iga kord, kui järgmine kogukonnas tuttav meenutaja kaadrisse ilmus. “Tegu on väikese etüüdiga Võsust, Georg Otsast ja inimestest, kes teda veel mäletavad,” tutvustas Toomas Lepp lühidalt oma 45 minuti pikkust filmi.

Hannula Lepp, kes tegeles filmis intervjueerimisega, rääkis, et postitas Facebookis üleskutse jagada oma meenutusi Georg Otsast. Mõned inimesed võtsid ise kontakti, teiste eest helistasid lapsed ja andsid oma vanematest teada. “Sellel filmil ei ole küll narratiivi, aga usun, et Võsu inimestele läheb see korda,” avaldas režissöör lootust ja leidis, et meenutajaid oleks võinud rohkemgi olla.