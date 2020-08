Tarva jalgpalliklubi tegevjuht: "Kõik elu jätkub samamoodi kui teistel"

Eesti meistrivõistlustel kauaoodatud võidusoone just läinud laupäeval FC Helios vastu leidnud rakverlaste jaoks on kogu laekunud info esialgu veel suhteliselt napp. Klubile Eesti Jalgpalli Liidust saabunud teabele tuginedes jätkatakse varem plaanitud tegevusi, kuid võistlusmänge rakverlaste osalusel lähiajal ei toimu.

"Kõik elu jätkub samamoodi kui teistel," kinnitas JK Tarvas tegevjuht Reijo Kuusik ja lisas, et kõik esindusmeeskonna liikmed järgivad tavapäraseid koroonaviiruse ennetamiseks tarvitusele võetud ohutusnõudeid. "Tõenäosus on väike, aga oleme mängijaid teavitanud," lausus ta Tarva pallurite võimalikust viirusega nakatumise ohust rääkides.

Rakvere meeskonna esindaja Andres Rattassep märkis, et uudis jõudis temani esmaspäeva hilisõhtul. "Emotsioon on natuke kurvavõitu. Oleks küll tahtnud Võruga uuesti mängida. Vaatame, kuidas see pausikene nüüd meile mõjub," kõneles ta. Rakvere JK Tarvas ja Võru FC Helios pidanuks uuesti Eesti meistrivõistluste esiliiga B-s omavahel kokku minema 23. augustil, kuid nii see kui ka 20. augusti mäng JK Tallinna Kalev U21 tiimiga on alaliidu otsusel edasi lükatud.