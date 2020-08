Kohus mõistis endise elukaaslase surnuks kägistanud mehele pika vangistuse

Otsuse kuulutamisel märkis kohus, et süüdistus on põhjendatud ja selle ümberkvalifitseerimiseks alust ei ole. Kohtu hinnangul ei olnud tegemist provotseeritud, vaid tahtliku tapmisega.

Traagilised sündmused arenesid 2018. aasta septembris Tapa vallas Jootme külas. Toona Rakvere politseijaoskonda juhtinud Tarmo Tammiste ütles, et politseile andsid naise kadumisest teada tema lähedased, sest Merje ei olnud varem ette teatamata lahkunud. Politsei jõudis asjaolusid selgitades järeldusele, et naise kadumise tagamaad võivad peituda probleemses lähisuhtes. Ilmnes, et Merje üritas katkestada suhteid oma endise abikaasaga.