Haljalas käivad “Apteeker Melchiori” filmivõtted

Kolmest filmist koosnev sari põhineb Indrek Hargla keskaega kujutavatel kriminaalromaanidel. Võtted algasid juuli keskel, lisaks Tallinnale on need toimunud Narvas ja peagi kolib võttegrupp nädalaks ajaks Lätti. Režissöör Elmo Nüganeni juhtimisel kestavad filmivõtted aasta lõpuni.

Mis Haljala kiriku juures filmitavates stseenides täpselt juhtub, seda Tanel Tatter, filmi üks produtsentidest, öelda ei saanud. “Need on olulised episoodid, aga kui ma täpsemalt räägiks, siis saaks vaataja liiga palju teada,” lausus ta muheledes. “Isegi seda ei tahaks ma täpsustada, mitmendas triloogia filmis need ekraanile jõuavad. Filmi süžee põhjal on tegevuspaigaks siiski Tallinn, mitte Haljala.”