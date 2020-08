Eesti vabariigi valitsus võttis eile vastu otsuse mitte tunnustada Valgevene riigipead Aljaksandr Łukašenkat presidendina, ütles välisminister Urmas Reinsalu. “Seoses massiliste valimispettustega on Aljaksandr Łukašenka kaotanud oma mandaadi. See on vabariigi valitsuse selge seisukoht,” kinnitas minister. “Teiseks eraldasime täna (eile – toim.) 100 000 eurot täiendavat abi Valgevene kodanikuühiskonnale,” lausus Reinsalu.