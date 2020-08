Kõik on hoopis teisiti: kui hobune on vaja võtteplatsilt ära viia, leidub kohe mees, kes seda teeb. Kui algab võte, siis saavad kõik sellest kõrvas oleva raadiosaatja kaudu teada ja lõpetavad oma kärarikkamad toimingud. Kui on lõuna, siis on lõuna, aga keegi ei jookse otsima külapoodi, sest oma köök ja varjualused on filmigrupil kaasas. Kui on midagi vaja tõsta või ümber paigutada, kihutab vastavat ametit pidav mees tõukerattal kohale ja teeb töö ära.