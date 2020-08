Tudu kool vaatab tulevikku, Vajangu saatus on lahtine

Tudu alevik asub metsade vahel, nii vallakeskusesse Vinni kui ka Rakverre on umbes 40 kilomeetrit maad. Tudus ja ümbruskonna väiksemates külades elab kokku natuke alla 300 elaniku. Tudu kuueklassiline koolgi on väike, kuid kooliperel on tänavu põhjust rõõmustada. Kooliteed alustab seal viis õpilast ning tõenäoliselt lisandub üks uus õpilane neljandasse klassi.

Tudu kooli direktor Helge Arro sõnas, et selline esimesse klassi tulijate arv teeb meele rõõmsaks. “Meil on küll olnud aastaid, kui pole tulnud juurde ühtegi õpilast, kuid prognoos näitab, et lähiaastatel on laste arv suurenemas,” lisas ta.