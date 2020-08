Kadrina hariduskogu pidas mõttetalguid

Mõttetalgutel osalejad jaotati loosi teel kolme rühma. Läbi töötamiseks anti igale neist üks koolimudel, milleks olid põhikool, klassikaline gümnaasium ja uudne gümnaasium. Iga rühm pidi oma mudelit kaitsma ja tutvustama selle võimalusi ning potentsiaali. “Tegu on mingis mõttes rollimänguga,” nimetas mõttetalgute juht Aivar Soe. “See on vajalik, et kõik arenguvariandid detailideni läbi mõelda,” selgitas vallavanem Kairit Pihlak. Vallavolikogu esimees Madis Viise lisas, et lõplik variant peaks olema kogukonnas vastuvõetav, mitte kitsa grupi nägemus, ning sellepärast on oluline võimalikult lai otsustajate ring, nii et ükskõik milline otsus lõpuks tuleb, on see igati põhjendatud.