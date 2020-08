President avas Jõhvis Eesti kolmanda lastemaja

President Kersti Kaljulaid ütles, et seksuaalvägivald tuleb Eestis üha rohkem pinnale. “Sellepärast on hea meel, et meil on nüüd lastemaja ka ida regioonis. Loodan, et leitakse võimalus ka nende töötajate rehabilitatsiooniks, kes selle teemaga päevast päeva tegelevad,” kõneles Kaljulaid ida lastemaja avamisel.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et lastemajas abistatud laste keskmine vanus on 10 aastat. Minister lisas, et laste seksuaalne väärkohtlemine on väga tõsine, aga varjatud probleem, mille tuvastamine on raske, sest lapsed sageli ei räägi juhtunust kellelegi ning väiksemad lapsed ei pruugi üldse mõista, et nendega toime pandu on kuritegu.