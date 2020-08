Esimest kooliteed alustab rohkem lapsi kui mullu

Aabitsa saab Lääne-Virumaa koolides hinnanguliselt 624 esimese klassi last.

Kooliaasta alguseni on vähem kui kaks nädalat. Tänavu esimesel septembril oma esimest kooliteed alustavate laste arv on veel lahtine. Hinnanguliselt asub Lääne-Virumaa koolides õppima 624 esimese klassi last.