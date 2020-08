Martin Müller rääkis, et tal tekkis koos naise Anniga mõte koondada plaadile ja kontserdile “Virumaa pärimuse radadel” siit kandist pärit rahvamuusikute vaade mitmesugustest aegadest ja paikadest. Mülleri sõnutsi on ta ikka ja jälle mänginud lõõtspillil oma vanaema lugusid ja talle oli tähtis, et need saaksid talletatud plaadina.