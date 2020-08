Raudteemudeliharrastaja plaanib korraldada Rakveres suure näituse

Ivari Ojaperv ütles, et kurb sündmus on unustatud, seda enam, et valdav osa kollektsioonist on koju tagasi jõudnud. “Olin oma kollektsiooni Tallinnasse näitusele viimas, kui vargad – hiljem selgus, et kaks narkomaani – panid mu autost pihta kaks spordikotti, milles oli ligi 25 mudelvedurit ja muud asjasse puutuvat kraami,” kõneles ta.