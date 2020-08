Argo Aadli: “Nali on väga tõsine asi”

Tellijale

Oskar Lutsu huumoripreemia on Argo Aadlil käes olnud alles kuu jagu päevi. Tema enda hinnangul on tal küll tunnetus, kuid eriline koomik ta siiski pole. Nalja ta niisama ei viska. Lavanälga ta tunnistab. Näitleja, kes tihti Lääne-Virumaale ei jõua, andis mõni aeg tagasi Käsmus etenduse.