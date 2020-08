Vaidluse tarbijakaitseametiga võitnud Oleg Gross kohandab Turu Kaubamaja seadusele vastavaks

Juunis võitis ettevõtja ja OG Elektra poeketi omanik Oleg Gross vaidluse tarbijakaitsega, kes nõudis, et alkohol peab olema teistest toodetest eraldatud alal. Seetõttu sisse viidud seadusemuudatus leevendas kaupmeeste jaoks pisut meetmeid ning piiras ametnike otsustusvõimalusi. Kokku tegi tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet enne seadusemuudatust 22-le Grossi poele ettekirjutuse, et kassapidaja selja tagant tuleks alkohol mujale viia. Tarbijakaitse nägi probleemi nii alkoholi nähtavuses kui ka selles, et mitme poe ainus töötav kassa oli kange alkoholi letis.

Vaidluse võitnud Oleg Gross rääkis, et Turu Kaubamaja müügiala ümber ehitamine on üks viimastest ümberkorraldustest keti 70 kaupluses. “Kuna plaanid ja projektid olid juba tehtud, ehitame selle nüüd ikka vastavalt sellele vanale alkoholiseadusele ringi,” rääkis Oleg Gross ja lisas, et kuigi poekett täitis hoolsalt kõiki alkoholiseaduse nõudeid, väitsid ametnikud, et paljud poed ei vasta nõuetele. “See, et me poleks nagu midagi teinud, on tarbijakaitse poolt puhas vale. Ja siia tuleb nüüd alkoholipood,” ütles Gross Turu Kaubamaja ümberkorraldatavale alale viidates. Ta avaldas arvamust, et vastupidi tarbijakaitse ponnistustele alkoholimüügi käive pigem kasvab sellest.

“Kui riigis käib kõik inertsiga, siis käib nii suures ettevõttes ka inertsiga, ja kuna plaanid olid tehtud, ehitame eraldi müügipinna valmis,” rääkis Gross ja selgitas igaks juhuks, et alkoholipood tähendab seda, et valdavalt on müügil alkohol, mis ei tähenda, nagu ei võiks seal krõpsud, nätsud, sigaretid või muud joogid müügil olla.