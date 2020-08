Rahutus Haljala vallas Viis umbusaldamist kolme aasta jooksul

Teisipäevase volikogu istungi juhatas opositsioon sisse avaldusega umbusaldada vallavanemat Ivar Lillebergi ja vallavalitsuse liikmeid Sirje Laigut, Kristel Tõnissoni, Eha Sirelbud ja Avo Bergströmi. Ette heidetakse neile probleeme perearstikeskuse, kriisiabi jagamise, parkla ehituse, Võsu Mere tänava sulgemise ja postimaja ostmisega seonduvate protsessidega. Avaldusele on alla kirjutanud viis vallavolikogu liiget.

Haljala vallavanema Ivar Lillebergi sõnul tuli umbusaldusavaldus suure üllatusena kogu vallavalitsusele. “Täieliku seisukoha selle avalduse suhtes kujundame lähipäevadel,” kommenteeris Lilleberg. Vallavanem ütles, et mingil hulgal volikogu liikmetel on kavatsus vallavalitsuse töö võimalikult keeruliseks teha. “Selline pidev umbusaldamine ei näita valda just heas valguses,” jätkas ta.