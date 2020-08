Ranitsatoetustes valitsevad suured käärid

Kõige vähem maksab omavalitsustest ranitsatoetust Väike-Maarja vald. 60-eurose kinkekaardi eest saab osta koolis vajalikku kohalikust koolitarvete kauplusest.

Väike-Maarja vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi ütles, et praegu on toetus tõesti selline. “See on meie valla eelarve võimaluste järgi jäänud, kui tulevikus on teisi võimalusi, siis suurendame. Eeldan, et see on väike, aga valla eelarve on selline,” nentis Kruusamägi.

Rakvere linn maksab ranitsatoetust 100 eurot. Rakvere abilinnapea Laila Talunik sõnas, et see on peredele suureks abiks ja selle raha jätavad välja võtmata vaid üksikud pered. Rakveres saab kooliks vajalikku soetada nii spordi- kui ka kontorikaupade kauplustest.

Tapa ja Haljala vallas on kooliuusikute ranitsatoetus samuti 100 eurot. Haljala valla lastekaitsespetsialist Helgi Vassar ütles 100 euro kohta, et see on kindel toetus, mida kõik esimest korda kooli minejad saavad. “Saatsime lapsevanematele kirja, et nad esitaksid avalduse toetuse saamiseks. See on kindlasti abiks,” lausus Vassar.

Vinni vallas on ranitsatoetus 125 eurot.

Heldelt annavad 150 eurot esimesse klassi minevate laste vanematele Viru-Nigula ja Rakvere vald. Viimane jätkab ka gümnasistide toetamist.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum lausus, et 150 euro eest saab ranitsa asju täis. “Loomulikult on see abiks. See on pool miinimumist, mis inimene kätte saab. See on tubli abi meie inimestele,” ütles ta.

Maakonna algklassiõpetajate ainesektsiooni juht, Rakvere gümnaasiumi õppealajuhataja Kadi Kruusmaa sõnas, et kui me räägime sellest, mis iga päev õppetunnis lapsele vaja on, siis 100–120 euro suurusest ranitsatoetusest täiesti piisab. “Selle eest saab kvaliteetsed, ergonoomilised ja sobilikud õppevahendid,” lausus Kruusmaa. Tema sõnul annab ranitsatoetus perele kindluse, et kui rahaga on mure, saab kooliasjad esimese klassi lapsele siiski ära osta. “See on vajalik ja oluline toetus, vanemad küsivad ka meilt ranitsatoetuse kohta,” lisas Kruusmaa.