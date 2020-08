Rakenduskõrgkooli vilistlast tunnustas president vägivallaennetuse auhinnaga

Sel aastal oli auhinnasaajaid kaheksa, kellest mitu on aidanud kaasa inimkaubanduse ja naistevastase vägivalla ennetamisele, samuti ­panustanud noorte teadlikkuse tõstmisse ja nende aitamisse.

Teiste vägivallaennetajate seas oli Lääne-Viru rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala vilistlane Rita Kaasik, kes on Jõgeva maakonnas ametis ohvriabitöötajana. Teda iseloomustatakse kui inimest, kes on alati valmis abivajajat nõu ja jõuga aitama.

“Rita Kaasik harib pidevalt noori, näiteks käib lastelaagrites rääkimas vägivallast, et anda noortele edasi teave ja oskused, kuidas selliseid olukordi ära tunda, neis toime tulla ning abi leida,” edastas justiitsministeerium.

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul on auhinnasaajad suunanäitajad.

Lääne-Viru rakenduskõrgkooli meeskond rõõmustas vilistlase edu üle, kinnitades, et just asjatundliku ennetustööga on võimalik keerulisi juhtumeid oluliselt vähendada.

Kokku oli tänavu vägivallaennetuse auhinnale esitatud 36 kandidaati, kellest komisjon valis välja kaheksa.

Justiitsminister Raivo Aeg avaldas sotsiaalmeedias kahetsust, et komisjon määras vägivallaennetuse auhinna Mikk Pärnitsale.

Aeg kirjutas oma Facebooki leheküljel, et komisjon valis vägivallaennetuse auhinna saajateks inimesed, kes on ühel või teisel moel aidanud kaasa inimkaubanduse ja naistevastase vägivalla ennetamisele.

"Ma usun, et [Mikk] Pärnitsat vägivallaennetuse auhinna vääriliseks pidanud komisjon hindas tema ja Marianne Ubalehti panust seksuaalse ahistamise ja naistevastase vägivalla teadvustamise osas ühiskonnas. See on kahtlemata oluline, kuid see ei vabasta teda vastutusest käituda lugupidavalt ning ammugi mitte ei vabasta see teda hoidumast vägivallast Eesti perede vastu," kirjutas Aeg.

"Eile [teisipäeval] aga pidin ma auhindade üleandmisel kuulma mulle täiesti vastuvõetamatut Mikk Pärnitsa sõnavõttu, milles ta väitis, et traditsiooniline perekond on vägivallapesa ja lapsele kõige ohtlikum koht. Sellised räiged sildid ja süüdistused on täiesti vastuvõetamatud ja lubamatud," kirjutas Aeg.

Aeg nentis, et on perekondi kus lapsi, emasid või ka isasid väärkoheldakse. "Kuid kas on õiglane laiendada seda mudelit tervele ühiskonnale?" küsis minister.

"Perekonna ja ühiskonna alustalade ründamine pidulikul üritusel, kus tunnustatakse neid, kes on panustanud selle nimel, et Eesti ühiskond oleks turvalisem ja parem paik, heidab varju kõigile auhinnasaajatele. Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka ja kahetsen, et komisjon valis Miks Pärnitsa auhinnasaajate sekka," kirjutas Aeg. "Kohutavad inimesed võivad teha häid asju, kuid paraku teevad nad ka kohutavaid asju," lisas justiitsminister.