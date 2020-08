Vetsupotti ja kraanikaussi tuleb kasutada vastavalt otstarbele

Veeettevõtete liidu hinnangul toob olmejäätmete kogus, mis jõuab reoveepuhastisse, kaasa väga suuri probleeme. See annab alust oletada, et ühiskanalisatsiooni kasutatakse pahatihti prügikasti asemel. “Peetakse normaalseks visata biolagunevad materjalid, nagu kasutuskõlbmatud tomatid ja kurgid, marjade varred, puuviljade koored, WC-potti,” selgitas liidu tegevjuht Pille Aarma.

Aarma sõnul ei ole keeruline järeldada, et jäätmete viskamine kanalisatsiooni põhjustab ummistusi, halvemal juhul ka reoveepuhasti pumpade rikke või isegi purunemise. Seetõttu palubki Eesti Veeettevõtete Liit inimestel järgida üldreegleid nii kanalisatsiooni kasutamisel kui ka jäätmete käitlemisel. Jäätmete jaoks on olemas vastavad kogumiskonteinerid.

Veeettevõtete liidu andmetel on vetsupotti visatud vatitikke, hügieenisidemeid, tampoone, meigieemalduspatju, -lappe, kondoome, juuksekarvu, kohvipaksu, pakendeid, plastesemeid, ravimeid, kemikaale, sokke, suitsukonisid ja nii edasi. Need ei tohiks sinna sattuda. Potist ei tohiks alla minna ka WC-poti külge kinnitatavad pisikesed värskendajate topsikud, sest tegu on vees lahustumatute toodetega. Pealtnäha süütu majapidamispaber on samuti sage ummistuste tekitaja, sest ei lahustu vees piisavalt kiiresti.