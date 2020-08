Nii on Porkuni järve ääres rahvamaja teisel korrusel tegutsenud natuke aega Retr8o baar. Pildid seinal on omaette lakmuspaber külastajale – kas ollakse õiges paigas või mitte. Kui tunnete piltidelt ära ABBA, Bonnie Tyleri, Suzi Quatro, David Bowie või Dire Straitsi, siis olete õiges kohas.

Indrek Prits selgitas, et Tapa muuseumis töötav tuttav oli retrobaari loomise ideest nii vaimustunud, et tõi mitu kotitäit nüüdseks juba muusikamaailma megasauruste staatusesse tõusnud muusikute pilte. Paljud neist ootavad veel üles panemist. Enamik on mustvalged, nagu neid omal ajal välismaistest ajakirjadest, näiteks brittide Melody Makerist ja põhjanaabrite Suosikkist, pildistatuna levitati. Üks foto maksis umbkaudu 20 kopikat, selle raha eest võis sööklas saada hakklihakastme kartulitega. Seinal olevatel ja varasematel piltidel on siiski vahe sees – kui varem olid fotod halva kvaliteediga, udused, siis retrobaari seinal ripub korralik kraam.