Tänasest on kõigil võimalik alla laadida koroonaäpp

Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis, et Terviseamet jätkab oma igapäevast tööd nakatunute ja nende lähikontaktsete tuvastamisel, aga saame igaüks viiruse leviku tõkestamiseks ka oma panuse anda. "Koroonaviiruse rakendus on meile kõigile üks täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke nakkuslikke kontakte vähendada. Kutsun Eesti inimesi üles hoidma ennast ja oma lähedasi ning aitama rakenduse kasutamisega privaatselt ja turvaliselt kaasa viiruse leviku piiramisele," ütles Kiik.

Cybernetica AS juhatuse liige Dan Bogdanov sõnas, et HOIA privaatsuslahendus pandi paika enne kui programmeerimistöödega alustati. "Inimeste asukohti ei jälgita ning terviseandmeid töödeldakse vaid selleks, et enne teavituste välja saatmist kontrollida, kas end koroonaviiruse kandjaks märkinud inimene on tõesti haige," nentis Bogdanov. "Sellega on Hoia rakenduse arendus olnud eeskujuks riigile, kuidas andmepõhiseid teenuseid teha," lausus Dan Bogdanov.