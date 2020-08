GALERII ⟩ Andrus Albrecht ja politseiorkester tähistasid taasiseseisvumispäeva Vallimäe vabaõhukeskuses vägeva kontserdiga

Keskpäeval astusid suurel laval üles Andrus Albrecht ehk Bonzo ja 30-liikmeline Politsei- ja Piirivalveorkester, kelle ühisrepertuaari on kogunenud 20 lugu. Dirigeeris Hando Põldmäe.

Andrus Albrechtil oli varuks üllatus, ta esitas publikule oma värske laulu "Kevad 20".

Esinemise kohta Rakvere Vallimäel, lausus Andrus Albrecht, et ta oli kohe ettepanekuga nõus. "Rõõm on laval olla," nentis laulja. Vokalist tunnistas, et viie minuti jooksul sündis otsus: ta kaasab orkestri.

Ilus ilm ja võimas muusika olid meelitanud kohale rohkesti pidupäevalisi: hinnanguliselt 1600 inimest.

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et kontsert on väljakutse - kohustus on peolised üle lugeda. "Rõõmu teeb kohalik esineja, keda sellise orkestriga tavaliselt ei kuule. Kevadine veebikontsert ei õnnestunud kõige paremini, kuid täna on ilus kontsert kaunil päeval," nentis Alte.

Kaul Augasmägi oli peole saabunud Kadrinast. "Selline muusika mulle meeldib, selline kooslus kõlab toredasti," lausus Augasmägi. Mees tunnistas, et tal ei ole taasiseseisvumise päeva tähistamise traditsioone.

Kogukonna üks liidreid sõnas, et Rakvere Vallimäe vabaõhukompleks on suursugune ja kaunis. "See on uhke asi. Super," ütles ta.

Eestile tähtsal päeval, soovis Augasmägi, rohkem sallivust ja heatahtlikkust. "Soovin, et inimestes oleks rohkem tänulikkust. See on sisemise kultuuri küsimus," ütles Kaul Augasmägi.