Eesti lipp võib hakata Rakvere gümnaasiumi tornis lehvima ööpäevaringselt

Ööpäevaringselt lehviv riigilipp on hoonetel pigem erakordne. Seaduse järgi võib riigilipp olla ööpäev läbi Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste hoonetel. Teistel rajatistel riigilipu alalise kasutamise üle otsustabki kohalik volikogu.

Riigi sümboolika on ööpäeva läbi tuules lendlemas ka Rakvere Vallimäel linnusevaremetes, maavanem Marko Pomerantsi 1997. aastal antud korralduse alusel.

Rakvere gümnaasiumi legendaarset, väärikat Kotli valget maja - Vabaduse tänava hoonet - peetakse kultuuripärliks. Rakvere gümnaasiumi pensionile läinud eelmine direktor Aivar Part on öelnud: "Rakvere gümnaasiumi hoone on 1930. aastate kooliarhitektuuri parim näide, oma aja moodsaim koolimaja terves Eestis, kuhu arhitekt Alar Kotli on vilistlasena pannud hingesoojust ja lugupidamist oma kooli vastu."