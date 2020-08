Väike-Maarja kodukohvikutes klientidest puudust polnud

Taasiseseisvumispäeval on Väike-Maarjas traditsiooniks kujunenud pärgade ja küünalde asetamine vabadussõja ausamba jalamile ja kontsert-jumalateenistusel kirikus, kirikukontserdi andis seekord Estonian Voices.

Et aga pidupäev rahvale meeldejäävam oleks ning tegevust rohkemgi jaguks, otsustati tänavu korraldada kodukohvikute päev. Tundus, et ettevõtmine oli kohalikule kogukonnale oluline. Kohvikutes oli näha, et nende avajad olid vaeva näinud ja põhjalikult valmistunud ning külastajaid jagus.