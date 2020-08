Altjal algavad veel ühe mängufilmi võtted

Filmi tootjaks on sama meeskond, kes tõi ekraanile "Talve". Filmi stsenaristiks on Martin Algus ning režissööriks Ergo Kuld, produktsioonifirmadeks on Taska Film, Apollo Film Productions ja Kassikuld. Peaosalist mängib Franz Malmsten.

Filmi üks produtsente Tanel Tatter Apollo Film Productions`ist rääkis, et "Soo" on üks Oskar Lutsu terviklikumaid lugusid, milles on pinget, westerni ja armastusnelinurk. "Teatrid on seda palju mänginud, viimane aeg on see teos ka kinolinale tuua," ütles ta.