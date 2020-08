Rannapoisi lapsepõli: angerjaliin, pootsmanivile ja adruvedu

Sammaldunud kivi, mis täismehele põlvekõrgune, oli kolmeaastase põnni silmis suur mis suur. Vanaema upitas poisi kivi otsa, et poolel poeteel ära väsinud mehike selga võtta. See on Kristjan Svirgsdeni esimene mälupilt endast. Ja Lobi külast, kus elab vanavanemate kodus tänini. Põigetega pealinna. Nagu lapsepõlveski.