Kolumn: Eesti mets ja eesti metsarahvas

Mets on jälle teemaks. See mulle meeldib. Mets on minu jaoks sügavalt emotsionaalne teema ja ma ei kavatsegi seda varjata. Mets kuulub mu lastetoa juurde. Ja mis juba kord lastetoast pärit, seda inimesest enam välja ei aja. Vanaisa ja vanaema töötasid metskonnas, mis siis, et elasid suure küla keskel. Mina käin vabas looduses rändamas suurima naudinguga.