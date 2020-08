Ebaharilik festival tõi kokku heligurmaanid

Aseri rahvamaja kunstiline juht Alevtina Jermakova rääkis, et seal kandis on mitu andekat muusikut ostnud omale korteri. Nii ka ürituse idee autor ja üks eestvedaja Bystrov. Nii see algas. Sel aastal viiendat korda toimunud ebahariliku muusika festivali hing on korraldaja, kes valib, keda esinema kutsuda. Üks on kindel – festivalil esineb alati interpreet Anneli-Liis Polli. “Ta püüab igal aastal ka kedagi uut tuua,” ütles Jermakova. Sel aastal oli plaan kutsuda muusikuid Venemaalt, kuid kava tuli ümber mängida. Ometi. Asjalood polnudki halvad. “Juan Fran Cabrera on muusik, kes oskab mängida vaba improvisatsiooni. See on keeruline, aga tal on see võime. Ta on suurepärane,” lausus Jermakova.