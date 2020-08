Tänavakunstifestivali Stencibility algatatud projekti “Kutsu tänavakunstnik oma linna” käigus saabusid Rakverre k2rte, Stina Leek ja Gutface. Neil oli aega vaid lõunast õhtuni, et rikastada rulaparki kolme särtsaka maalinguga.

Skitseerivate kunstnike loomerahu ja kõige muu vajaliku eest hoolitsejad, tänavakunstifestivali Stencibility korraldaja Sirla ja kuraator Kadri Lind jälgivad loojaid auto pagasiruumi servale toetudes. Nad jutustavad, et kuna rändavatel kunstnikel on selja taga hästi pikk päev Narvas, mille jooksul valmis suur maaling, sooviti siinmail ette võtta pisut väiksem pind, kui varem plaanitud. “Täna hommikul otsustasime koos linnakunstnikuga, et skate-park oleks lahe koht,” selgitab Sirla.