Üks mees võtab tantsuplatsilt suuna sõlge ostma. See on Tarva Tammede tantsija Tõnu Sepp. Alates märtsist pole saanud jalga keerutada ja koletu viiruse sunnitud pausi ajal on kodus kaotsi läinud sõlg. Tuleb osta uus.

Tõnu ütles, et ta nautis täiega ja üle pika aja oli mõnus tantsida. “Tunne on super,” iseloomustas ta. Sõnastades väikese peo tähendust, lausus mees, et tõesti, suur tantsupidu läheb ehk rohkem hinge. “Selles on puudutus. Aga väikeste tantsupidude võlu on selles, et saab end vabalt ja mõnusalt tunda,” kõneles Tõnu Sepp.