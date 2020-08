Haigla sai uue beebide jälgimise monitori

Toetusfondi tegevjuht Raili Friedemann oli tänulik, et on mõned firmad, kes on võtnud enda südameasjaks sünnitusosakondade toetamise. “Tänu Vitamin Wellile, kes igalt enda Awake’i pudelilt annetas kümme senti toetusfondile, on tänaseks Rakveres uus aparaat. Siiralt loodame, et neist võetakse ka eeskuju ning annetavaid ettevõtteid tuleb juurde.”