Pöörane retk, mis võrdus eriüksuslaste väljaõppega

Meri peksis nii kõvasti, et hirm oli sellest kohinast kurdiks jääda.

Teise öö veetis matkarühm ühe Purtse päästekomando liikme koduhoovil. Seda, et inimesed olid matkajate vastu väga heatahtlikud ja vastutulelikud, kinnitasid kõik kui ühest suust. Kolmas öö möödus seltskonnal Kalvi rannal, kuhu jõuti mööda tohutu pikka kaldaäärt, kus üks eramaa silt järgnes teisele.

“Me pidime sealt ikkagi läbi minema ja viimasel ööl kusagil telkima. Püüdsime seda teha võimalikult vaikselt, tuld tegemata ja kedagi häirimata,” rääkis Piret Laidroo ja lisas, et oleks hea meelega luba küsinud, kuid lähimad majad olid ilma elaniketa.

Villid ja jalavalu käisid asja juurde, ning kui ühel päeval oli võimalik teekonna lühendamiseks umbes kaks kilomeetrit paljajalu läbi madala vee kõndida, siis oli see jalgadele kergendus. “Merevesi ravib kõige paremini ville ja rakke,” ütles matkajuht.

Viimase päeva hommikul ühines seltskonnaga veel kaks inimest ning telgid ja magamiskotid tõsteti Mart Laidroo auto peale. “Esimesel päeval kaalus mu kott 30 kilo,” rääkis Andrus ja lisas, et ainult kirvest ja pikki pükse ei läinud terve retke jooksul tarvis, kõik muu oli asja eest.

Matkajuht tegi eelluuret

Matkajuht Andres Kurm puhkab hetkeks, laseb varustusel päevakese hingata ja läheb siis RMK metsaonni ööbima. FOTO: Erakogu

Matkajuht Andres Kurm töötab kaitseväes. Ta käis enne mõnda kohta üle vaatamas, kuid loomulikult ei hakanud kogu teekonda otsast lõpuni jalgsi läbi matkama. “Üks õige matk ongi selline, et peab ootamatusteks valmis olema, ja see ongi asja võlu, sest vastasel korral on tegu jalutuskäiguga rannal,” kõneles ta.

Andres Kurmi põhjalikust ettevalmistusest andsid aimu materjalid, mis ta oli koostanud osalejatele tutvumiseks. Nende hulgas olid soovitused varustuse kohta, raja kaart koos kirjeldusega, ööbimis- ja puhkekohtade tutvustus.

“Mina kui kaitseväelane võin öelda, et sellist rasket rada koos sama raskete seljakottidega, nagu meil olid esimesel päeval, läbivad eriüksuslased oma väljaõppel,” rääkis Andres Kurm. Ta lausus, et kui olla pikalt matkal ja vastu tuleb inimene tsivilisatsioonis, siis tajuvad meeled, mis looduses erksaks on muutunud, kohe kõike teistsugust.

“Kas järgmine aasta teeme Kundast edasi, Käsmu või kuhugi näiteks?” küsiti lõpuringis Andres Kurmi käest. “Jah, aga mitte mööda rannajoont, sest see on siiski päris ränk,” kostis kogenud matkajuht, kes tunnustas hiljem osalejaid sõnadega: “Tundra Lapimaal või ürgmets Poolas oleks sellise grupiga vabalt tehtav.”