Vinni valla kodukohvikud pakuvad külagurmeed igale maitsele

Kodukohvikute päeva eestvedaja, omavalitsuses kultuurielu koordineeriv Urmas Lindlo rääkis, et avatud on 18 kodukohvikut. Seejuures tasub märkida, et tegu pole pelgalt üksikute majapidamiste ettevõtmisega, vaid paljudes kohtades ühendavad jõud külakogukonnad.

“Kodukohvikuid leiab valla ühest servast teiseni ja terve vald on kaetud. Esindatud on näiteks Kadila, Ojasaare ja Tudu, rääkimata Veneverest, Miilast või Piirast,” kõneles Lindlo. “Eriilmelist ja põnevat leiab neis kõikides. Võib öelda küll, et tõelised külagurmeekohvikud.”

Harrastusteatrit südamelähedaseks pidav elukutseline kokk Urmas Lindlo märkis näiteks enda kodukandi Saara küla Nurme talu kodukohvikust rääkides, et nemad on külarahvaga mõelnud ühtaegu mõnusa ninaesise, aga samuti kultuuriprogrammi peale.

“Meie juures leiab kõike – süüa-juua, muusikat ja näitekunsti. Viimane tuleb seekord Pärnumaalt,” tähendas ta ja lisas, et kuigi peab näitekunsti väga armsaks, teda seekord laulmas ega näitlemas ei näe. “Arvan, et olen seekord suuremalt jaolt pliidi ääres. Meil toimetab kogu pere ja tegelikult oleme kaasanud terve küla. See on ikka väga kihvt, kui lubad inimesi oma aeda. Meil on näiteks lisaks muule vaatamiseks linnuaed, kus näitame naabertalu kanu, parte ja hanesid. Vardasse või ahju need ei lähe.”

Valdav osa Vinni valla kodukohvikute päeval avatud majapidamistest avab väravad ennelõunal ning ootab külastajaid kuni hiliste õhtutundideni.