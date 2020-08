Minister jättis Mikk Pärnitsa auhinnata

“Tunnustan jätkuvalt algatuse “See pole okei” eesmärki ning mõistan, et vahel aitavad provokatsioon ja häirivad sõnumid probleemile vajalikku tähelepanu tõmmata,” ütles minister. “Küll aga ei ole mul võimalik allkirjastada autasu andmise käskkirja Mikk Pärnitsa osas, sest vägivallaennetuse autasu mõte on lisaks tänule tehtu eest ka eeskujude loomine. Pärnitsa avalikkuse ette jõudnud ründavad sõnumid on aga olnud vääritud ja vägivalda õhutavad,” ütles justiitsminister Raivo Aeg.