Võsul uppus 74-aastane naine

Täna õhtul kella 17.34 said päästjad väljakutse Võsu randa. ​Teadvuseta 74-aastane naine toodi veest kohe kaldale. Viivitamata alustati tema elustamisega, see ei andnud tulemust ja naine suri. Surnukeha saadeti surma põhjuste väljaselgitamiseks lahkamisele.

Sel aastal on Eestis uppunud juba 49 inimest.

Eelmise aasta samal perioodil oli vees hukkunuid 30. Selle aasta veeõnnetuses hukkunud inimeste keskmine vanus on 58 aastat.

Päästeamet tuletab meelde, et ujumiseks tuleb valida turvalised, valvega ujumiskohad ning võimaluse korral tuleks kaasa võtta ka sõber, et keegi võiks vajadusel abi kutsuda.

Vette siseneda tasub alati ettevaatlikult, ujuda kalda lähedal ja nii, et jalad põhja ulatuksid. Oluline on mitte oma võimeid üle hinnata ning meeles hoida, et kui oled alkoholi joonud, siis ära uju!