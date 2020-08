Naabermaakonnas keelatakse öine alkoholimüük

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul kehtestatakse alkoholimüügi piirang rahva tervise ja avaliku korra kaitseks. "Viimastel päevadel on Ida-Virumaal hüppeliselt suurenenud koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv ning nakatumiskordaja on kerkinud 26 inimeseni 100 000 elaniku kohta. Et ära hoida viiruse veelgi suurem levik, keelame ajutiselt öise alkoholimüügi toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Viiruse leviku peatamiseks on oluline igaühe panus ja kutsun kõiki inimesi üles käituma vastutustundlikult ning tegema kõik selleks, et kaitsta nakatumise eest nii ennast kui ka teisi," ütles Kruup.