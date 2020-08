Kodukohvikutes lõbutsetakse ja tutvustatakse ettevõtteid

Saara küla elanikud otsustasid seljad kokku lüüa ning kõik tegevused ühe talu hoovi peale kokku koguda. "Seltsis ju segasem," rõõmustas kodukohvikute päeva korraldaja ja ka ise kohvikut pidav Vinni valla kultuuritegevuse koordinaator Urmas Lindlo.

Heatujuline Lindlo käis kohvikute päeval enda Nurme talus vaatamata vihmasele ilmale ringi paljajalu. "Ma alati ütlen, et oma talu peremees peab ka hea sulane olema," kommenteeris ta.

Urmas Lindlo ning tema abikaasa pakkusid oma taluhoovis traditsioonilisi hõrgutisi, nagu näiteks kartuli- ja tursapraadi. "Kohvik ise ei ole täna Nurme talus kõige tähtsam asi, siia on Saare külast mitmeid inimesi kokku tulnud, kes tutvustavad enda tegevusi ning müüvad ka kaupu," selgitas Lindlo.

Põhjus, miks selline ajamahukas korraldamine ette võeti on Lindlo sõnul lihtne. "Meil on lihtsalt nii kuradima lõbus!" rõõmustas kultuurikoordinaator.

Näiteks oli Nurme talu hoovi peale enda tegevust tulnud tutvustama loomapäästegrupi juhatuse esimees Erko Elmik. "Katsume suvel igal nädalavahetusel kusagil väljas olla, et tutvustada inimestele, mis asi see loomapäästegrupp õigupoolest on," märkis Elmik.

Elmiku sõnul oli inimeste huvi laupäevasel kodukohvikute päeval grupeeringu vastu märkimisväärne. "Inimesed on ostnud kaupu ja kuulanud meie tegevusest lugusid, seda kõike vaatamata vihmasele ilmale," tõdes ta.

Erko Elmik rääkis, et kuigi loomapääste on Eestis laialdasemalt levima hakanud ning vabatahtlikuid tuleb juurde, on Lääne-Virumaa siiski murekoht. "Eriti Lääne-Virumaa põhjaosa, Haljala ja Viru Nigula vald. Nendes piirkondades ei ole piisavalt inimesi, kes kiiresti vastavalt vajadusele väljakutsetele reageeriks," tõdes ta.

Loomi oli Nurme talus veelgi. Üle põllu naabrimees oli tulnud kohale tuluusi hanede, partide ja kanadega. "Need suured tuluusi haned on mõeldud eelkõige toidulauale, kuid Paul (suur hani, kes oli kohale toodud - toim.) on minu sõber, tema sinna ei jõua," rääkis Eno Paist.

Paist toetas Saara üritust ka helitehnikaga ning suupistetega. "Õhtul kella kuue ajal läheb siin peoks, tuleb korralik külasimman," kommenteeris ta.

Mujal Vinni vallas nii suuri kogunemisi ei tehtud, kuid tähelepanu väärivad olid need sellegi poolest. Näiteks Pajustis Lõnga Liisu nime kandev kodukohvik oli üles seatud ettevõtte ruumidesse. "Meie põhiline eesmärk tütardega ongi tutvustada Lõnga Liisu äri," selgitas ettevõtte juhataja Ülle Vahtra.

Vahtra sõnul müüdi nii mõnelegi kohvikusse tulijale mõni kudum maha. "Samal ajal, kui kliendid heal ja paremal maitsta lasevad, saame me kõrvale müügijuttu puhuda ning enda tootevalikut tutvustada," jätkas ta ning lisas, et hommikupoolsel ajal oli klientide hulk üsna märkimisväärne. "Valmistatud toiduhunnik kahanes üsna kiiresti," lausus ta.

Samuti tutvustas enda ettevõtmist Kadilas Lilletuutu nime kandev kodukohvik. Lilletuutu ettevõtte juht Anni Lauk rääkis, et igapäevases töös tegeleb ta lilledega, mis ka mitmes poeketis müügil on. "Tänaseks hitiks on olnud suitsukana ja isevalmistatud jäätis, mida mu ämm ise teeb. Tal on palju lapselapsi ning kes see nendele kõigile jäätist jaksab osta," muheles Lauk.

Lauga sõnul oli samuti huvi kodukohviku vastu suur ning toidu müümise kõrvalt jäi aega üle, et lilletuutusid tutvustada ning ka müüa.