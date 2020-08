Moonaküla festival juhatati sisse loomaparaadiga

Moonaküla festival on kohaliku kogukonna korraldatud kultuuriüritus, kust saab kaasa soetada kunsti, käsitööd ja kodust toitu. Õhtu naelaks on kell 19.00 hakkav Sofia Rubina kontsert, mille piletid praeguseks hetkeks paraku välja juba müüdud on. Sellegi poolest võib muusikalisi etteasteid päeva jooksul näha ja kuulda Kesk tänaval asuval laval, mis kõikide külastajate jaoks avatud on.