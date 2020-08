Rain Veissbach tuli autokrossis Balti karikavõistlustel kolmandaks

Balti karikavõitjaks tuli Valga krossisõitja Mihkel Talv. Teise koha sai lätlane Janis Kozlovskis, kes teenis sarnaselt mõlema läänevirulasega hooaja jooksul 52 punkti. Otsustavaks sai asjaolu, et Kozlovskisel on kirjas etapivõit, Veissbachi ja Mäeotsa parimaks saavutuseks oli aga teine koht. Tulemused on siiski veel mitteametlikud, sest Kozlovskis tõsteti kohtunike otsusel tänases finaalis pärast sõidu lõppu viimasele kohale, kuid apelleerides on tal võimalik punkte tagasi saada või neist sootuks ilma jääda. Tema lõplikust kohast sõltub aga ka meie meeste omavaheline paremusjärjestus.

Võistluspäev algas Veissbachile halvasti – esimeses eelsõidus paiskus tema bagi konkurendi väikesel kaasabil katusele ja kohtunikud peatasid võistluse punase lipuga. Kordusstarti Veissbach minna ei saanud. "Mina ise aru ei saanud, mis juhtus, aga videolt on näha, et Mihkel Talv mulle väikese müksu andis," lausus Rain Veissbach. "Kahju, et nii läks, sest minu sõit oli rikutud ja Mihkli oma samuti, kuna teda "premeeriti" avarii tekitamise eest kümne karistuspunktiga."

Kolmandas eelsõidus käis täpselt samas kurvis külili Mäeots, aga seda iseenda sõiduvea tõttu. "See oli meile saatuslik kurv," muljetas Veissbach. "Nägin, et Mardo üritas finaalis samas kohas end veel kord külili panna, sõitis pikalt kahel rattal, aga kukkus õigele poole tagasi."

Lätlased on autokrossi võistluste läbiviimiseks kasutusele võtnud segase süsteemi, milles nad ise ka ei paista lõpuni orienteeruvat. Nii näiteks reklaamiti neljas eelsõit esialgu välja kui finaal ja selle sõidu tulemuste põhjal tulnuks Veissbach karikavõitjaks. Publiku jaoks on asi põnev, kuid võistlejad kiruvad: stardikohtasid ei jagata mitte näidatud kiiruse, vaid loosi põhjal. Selline lähenemine tekitab aga palju avariisid ja juhuslikkust, sest esimene kurv on paras segapuder, kus läbisegi kiiremad ja aeglasemad võistlejad. Vastavalt kohtadele teenivad võistlejad punkte, lisaks antakse karistuspunkte avariide, valestartide ja katkestamiste eest, ja nii ei pruugi isegi finaalsõidu stardikohad olla võistlejate võimetele vastavad. "Mainitud Kozlovskis tuli finaalis ka kuskilt tagantreast ja korraldas esimeses kurvis sellise plekikolina, et vähe polnud," rääkis Rain Veissbach. "Kohtunikud olid aga ausad ja ta asetati viimasele kohale. Üks teine lätlane sai samuti karistada."

Balti karikavõistlused koosnesid tänavu neljast etapist, Nii Veissbachil kui Mäeotsal õnnestus esikolmikusse jõuda vaid korra, kuid see ei takistanud neid pretendeerimast kõrgele üldkohale. Sarja tasavägisust iseloomustab asjaolu, et kõigil neljal etapil oli erinev võitja ja poodiumile oli asja kokku üheksal mehel!