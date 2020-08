Tulevane muusikamaja pannakse valgusehtesse

"Arvo Pärdi muusikamaja on saanud südameasjaks paljudele nii Eestis kui ka välismaal. Läbi erinevate aastate on kõik linnavõimud teinud tööd selle nimel, et see unistus teostuks," lausus Rakvere linnapea Triin Varek lähiaastate prioriteedist rääkides. Ta lisas, et tegu on ambitsioonika projektiga, mille teostumiseks otsitakse linna eelarve vahendite kõrval lisarahastust innukalt mujaltki.