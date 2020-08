Maakonnas alustab tööd mitu uut pedagoogi

Septembrist töötab Võsu koolis informaatika- ja robootikaringi juhendajana Kelli Liblikas, Simuna kooli muusikaõpetaja on Richard Sepajõe, Vinni-Pajusti gümnaasiumi klassiõpetajana alustab Kerli Oks, Rakvere reaalgümnaasiumis on uus klassiõpetaja Moonika Aruvainu, töö- ja tehnoloogiaõpetuse pedagoogina on seal nüüdsest ametis Tarvo Seljamäe.