Vaade: kogukonnaürituste võidukäik

Oluliselt on hakanud levima kogukondade ühispingutusel korraldatavad festivalid, laadad, teemapäevad ja muud kokkusaamised. Heaks näiteks on möödunud nädalavahetusel toimunud kodukohvikute päev Vinnis ja Moonaküla kogukonna korraldatud festival.

Kodukohvikuid läbi kammides leiab maitsemeelele väga palju huvitavat, ei pakuta vaid friikartuleid ja üleküpsetatud šašlõkki. Ja ka hinnavõrdluses jäävad kodukohvikud statsionaarsetele tublisti peale: koduste praadide hinnad on vaat et poole odavamad.

Ja siis loomulikult atmosfäär. Igas kodukohvikus on tunda selle pidaja enda käekirja, igaüks kaunistab seda nii, nagu ise tahab. Kuigi palju ei näe laialt levinud renditelke ega plastist aiamööblit – kõik on läbi mõeldud ja omanäoline.

Näha on, et rahvas naudib selliseid üritusi. Tagasi on tulnud lõbus kauplemine, hindade valjuhäälne tingimine, levivad laste kilked ja üleüldine rõõmutunne.

Loodetavasti on möödunud nädalavahetuse kiiduväärt üritused heaks eeskujuks ka teistele kogukondadele, kus vaikselt mõte kogu aeg susisenud on, et võiks midagi ära teha. Tõsi, tarvis on aega, häid mõtteid ja kahtlemata ka raha. Aga kui kõige tugevam relv ehk tore seltskond võtta on, siis on taevas piiriks. Andke aga tuld!