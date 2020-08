Õpetaja ei saa tööl käia, õpetaja peab olema

Ja jälle ma ootan koolisügist uut, uusi sõpru ja palju-palju muud, ütleb üks vana laulusalm. Igal 1. septembril olen nagu vana sõjaratsu, kes signaali kuuldes tahaks kohe lahingusse tormata. Aga on see, mis on, mitte see, mida sa tahaksid, et oleks.