Kiri: silmakirjalik on see homosaapiens

Kas tõesti on surnud (loe: tapetud) kaladest tehtud pildi või video jagamine ja sellega enda Facebooki või Instagrami seinal uhkustamine okei? Lisaks piltidele või videotele on tihti selliste postituste juures kogu protsessi kirjeldav ning vägagi täpne ja toetav tekst, et konto jälgija saaks soovi korral kõigest sellest kronoloogilise ja detailse ülevaate.