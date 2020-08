Ainult sekkumine hoiab ära vägivalla

Rakvere piirkonnavanem politseileitnant Kristi Rist tõdes, et tol õhtul, kui intsident toimus, ei olnud kõrval seisnud inimestel julgust kiusamisse sekkuda. “Politsei paneb kõigile südamele, et me oleksime hoolivamad kaaselanike suhtes,” sõnas ta. “Iga kodaniku moraalne kohus on – hinnates parasjagu olukorda – kas sekkuda pealtnähtavasse õigusrikkumisse või teavitada sellest kiiremas korras politseid, et õigusrikkujad vastutusele võtta.” Ainuüksi politsei teavitamine on Risti sõnul abivajava inimese aitamine ja sekkumine. Kui ollakse abivalmid, siis võime kõik olla kindlad, et kui keegi meist või meie lähedastest satub hätta, saab kiiret abi.