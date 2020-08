Kadrioru roosiaias särasid silmapaistvad lõpetajad

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kõneleb lõhnavas roosiaias, et koolilõpetajad olid kevadisest distantsõppest hoolimata tublid ning pingutasid heade tulemuste nimel. Vastuvõtul olemine on noortele suur au.

‘’Üks noormees, kes täna tuli tänama, ütles, et tal võttis hinge kinni. Esiteks sa oled hästi lõpetanud, aga sa oled kõikide suurepäraselt lõpetanud noorte hulgast see üks ja ainus, kes kutsutakse kas klassist, tervest lennust ... See on väga-väga suur au. Nii et tõeliselt hea meel oli näha nii palju rõõmsaid noori inimesi.” Niimoodi räägib Mailis Reps õhtuses riigitelevisiooni uudistesaates.