Gross ja Mõlder taltsutasid keevalist ralliautot

Mootori jahutamiseks kasutasid mehed ära kogu kaasas olnud joogivee ja kergete pööretega sõites liiguti service-parki, kuhu jõuti üsna napilt, vaid 35 sekundit enne aja täistiksumist. "Päris kriitiline oli," lisas Georg Gross ning tähendas, et ralli lõppeb ikka alles siis, kui auto on viidud kinnisele alale.

Rakvere rallimehe sõnul ta kokkuvõttes enda sõidu ega masinale tehtud uuendustega rahule ei jäänud. Viimase osas polnud samas valikut, sest need olid vajalikud, et võistlusauto pääseks nõuetele vastavana septembri alguses Rally Estonia starti. "Sõidu poole pealt ei saanud uuendustest rohkem aru, kui ainult seda, et kõikidest varem välja töötatud seadistustest ei toiminud mitte ükski," kõneles Georg Gross. "Õnneks kuiva ilma seadistuse saime rallipäevale eelnenud testikatsel enam-vähem sobima, aga märja seadistust meil ei õnnestunud proovida. Nii, et kui laupäeva hommikuks olid kiiruskatsed läbimärjaks sadanud, siis varasemalt enam-vähem hästi toiminud märja seadistusega polnud absoluutselt võimalik sõita. Nii kui gaasi puutusin, vaatas auto ainult metsa poole."