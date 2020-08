Rakvere Lai tänav tahetakse pikemaks ja Koidula tänav lühemaks muuta

Kahe tänava ruumikuju muutmise vajaduse tingib asjaolu, et gümnaasiumi juures paiknev ringtee saab peagi ajalooks, sest selle asemele on plaanis ehitada riigigümnaasiumi hoone ning praegune L. Koidula tänav ei ole seejärel enam otse läbitav. Seetõttu on otstarbekas nimetada L. Koidula tänav F. G. Adoffi tänava ja Tuleviku tänava vahelises lõigus Laiaks tänavaks ning L. Koidula tänav jääks alles Võimla tänava ja Vee tänava vahelises lõigus.