Tööstuse tänaval korterit üüriv Aivo selgitas, et korteriomanik tõstis üürihinda ja ta ei tule enam selle eluaseme üürimisega toime. “Pole midagi, telgis elab ka ära,” viitas ta linnavalitsuse ees püsti pandud riidest eluasemele.

Rakvere linnapea Triin Varek ja linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket püüdsid meest rahustada. Linnapea tuletas talle meelde, et linn aitas tal maksta kahe kuu üüri. Ka viitas linnapea asjaolule, et protesti on alustatud valest otsast, sest avalik meeleavaldus tuleb esmalt politseiga kooskõlastada.