Kadrinas lennutati võidu droone

Kadrinast pärit võistleja Kristo Konks soovis droonivõistluse paikadesse vaheldust – et need pidevalt Tallinna lähedal ei toimuks. “Helistasin Ahto-Lembitule [Ahto-Lembit Lehtmets] ja leppisime kokku, et võiks drooniralli Kadrina laululava pargis korraldada, ja nii me ürituse siia tõimegi,” rääkis Konks.