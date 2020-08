“Mina näen vabadust,” sõnab kunstnik Jule Käen-Torm, kes on näitusele kaasa võtnud oma loovuskeskuse loovuslaagri noored. Ta tahab tulevastele kunstnikele näidata võimet tunnetada värvide võlu. Kuidas maalida vabadust? Kunstnik teab, et abstraktsed maalid nõuavad sisemist purset. “Sa lased tulla kõigel, mis on sees,” ütleb Käen-Torm.